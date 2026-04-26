Jön a ballagás, az anyák napja, jön a NAV is

A NAV baranyai munkatársai április 27. és május 3. között kedden az egerági, szerdán a vokányi boltokat, valamint a vármegye egész területén a ballagásokhoz és az anyák napjához kapcsolódóan a virágárusokat és az ajándék-kereskedőket ellenőrzik.



A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.