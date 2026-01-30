Lángoló istállót oltottak a pécsi tűzoltók

Ezer négyzetméteres gazdasági épületben keletkezett tűz tegnap késő délután Baksán.



A használaton kívüli baromfiistállóban szalma égett, a jelentős hőterhelés miatt a födém fele beszakadt, tartószerkezete megégett.

A tűz vélhetően az egyik épületben működtetett gázmelegítő meghibásodása miatt keletkezett.

A lángokat a pécsi hivatásos és szabadszentkirályi önkéntes tűzoltók több irányból dolgozva eloltották.

A tűz mintegy ötszáz négyzetméteren égett, károsította az épületben lévő etető- és szellőztetőrendszert is, személy, illetve állat nem sérült meg.