Lángoló istállót oltottak a pécsi tűzoltók
2026. január 30. péntek 12:52
Ezer négyzetméteres gazdasági épületben keletkezett tűz tegnap késő délután Baksán.
A használaton kívüli baromfiistállóban szalma égett, a jelentős hőterhelés miatt a födém fele beszakadt, tartószerkezete megégett.
A tűz vélhetően az egyik épületben működtetett gázmelegítő meghibásodása miatt keletkezett.
A lángokat a pécsi hivatásos és szabadszentkirályi önkéntes tűzoltók több irányból dolgozva eloltották.
A tűz mintegy ötszáz négyzetméteren égett, károsította az épületben lévő etető- és szellőztetőrendszert is, személy, illetve állat nem sérült meg.
Forrás: Katasztrófavédelem
