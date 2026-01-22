Részegen tüzeskedett egy baranyai fiatal, mehet a bíróságra

A Szigetvári Járási Ügyészség rongálás vétsége miatt nyújtott be vádiratot egy férfival szemben, aki -a vád szerint- felgyújtott egy utcai szeméttárolót.

Az ittas állapotban levő vádlott 2025. május 31-én késő este Szigetváron, egy lakótelepen levő pékség hátsó bejáratánál elhelyezett szeméttárolóban kutatott, majd egy öngyújtóval meggyújtotta a szemét egy részét.

A tűz hamar elterjedt, a szeméttárolóban levő szemét rövid idő múlva már nagy lánggal égett. Nemcsak a konténer égett ki, de az épület ajtó- és ablaküvege is megrepedt, és megégett a konténer mögötti falfelület, továbbá kiégtek a villany- és kameravezetékek is. A rongálási kár több, mint 300.000 forint.



A férfi cselekménye két rendbeli rongálás vétségének minősül, mivel az ingatlan

tulajdonosát és bérlőjét is érte kár. A rongálás vétségének büntetési tétele egy évig

terjedő szabadságvesztés.



Az ügyészség vádiratában azt indítványozta, hogy a bíróság a vádlottal szemben

közérdekű munkát szabjon ki.