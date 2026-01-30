A fával fűtők számára is jár az energiaár-kompenzáció

A fával fűtők számára is jár a kormány rezsistop döntéséből eredő energiaár-kompenzáció! - szögezte le Nagy István agrárminiszter a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Kifejtette: a fával fűtők számára több intézkedést is hozott a kormány a hideg januári időjárás kivédése érdekében. Akik krízisben voltak, rászorulók voltak, akiknek elfogyott a fájuk, azoknak azonnali segítséget nyújtott a kormány, hiszen a honvédség, a katasztrófavédelem, az erdészeti munkatársak azonnal szállítottak számukra annyi fát, hogy legyen tüzelőjük, nehogy bajba kerüljenek - mondta.

Az operatív törzs döntése értelmében ezek az intézkedések a lehető leggyorsabban megszülettek - fűzte hozzá.

Emlékeztetett: a kormány döntött arról, hogy előre hozza a szociális tűzifa igénylésének beadási lehetőségét, hogy aki rászoruló, az időben hozzá tudjon jutni ahhoz a fához, amivel a túlhasználatot pótolni tudja.

Egy harmadik döntés értelmében pedig mindenki számára lehetővé tette a kormány, hogy az önkormányzatnál bejelenthesse igényét - tette hozzá a miniszter.



A jó hírem az, hogy a kormány döntése értelmében minden egyes köbméter igényt, amit beadtak a 2175 önkormányzathoz, azt a több mint 180 517 köbméternyi fát, március 15-ig leszállítjuk - hangoztatta a videóban.

Aki nem fűt gázzal, vagy nem távfűtött lakásban él, az is jogosult az átlagosan mintegy 30 százalékos energiatöbblet jóváírására.

"Úgyhogy aki fával tüzel, a villany használatán keresztül is élni tud a kormányzati támogatás lehetőségével" - mondta.



Megerősítette, hogy a kormány ezekkel az intézkedésekkel mindenki számára megnyugtatóan kompenzálja a rendkívüli hideg januári hónapra az átlagot 30 százalékkal meghaladó energiahasználatot, ez vonatkozik a gázzal, a villannyal fűtőkre és a távfűtést használókra is.

"Éljenek a lehetőséggel, mert egy cselekvő kormányunk van, aki mindig odafigyel a problémákra, és mindig azon dolgozik, hogy az emberek oldalán megtalálja a megfelelő megoldást és a segítséget" - fogalmazott Nagy István.