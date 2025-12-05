Pécsi panelok között lángolt egy parkoló autó

2025. december 05. péntek 11:25

Elektromos meghibásodás miatt gyulladhatott ki egy személyautó tegnap este Pécsett, a Nagy Imre úton.

 

A lángok a parkoló gépkocsi motorterében csaptak fel, a hivatásos egység néhány perc alatt a helyszínre ért, ekkor már nem volt tűz.

 

A tűzoltók a még izzó, füstölő részeket vízsugárral eloltották.

A tűz a többi autóra nem terjedt át, személyi sérülés nem történt.

Forrás: Katasztrófavédelem