Pécsi panelok között lángolt egy parkoló autó
2025. december 05. péntek 11:25
Elektromos meghibásodás miatt gyulladhatott ki egy személyautó tegnap este Pécsett, a Nagy Imre úton.
A lángok a parkoló gépkocsi motorterében csaptak fel, a hivatásos egység néhány perc alatt a helyszínre ért, ekkor már nem volt tűz.
A tűzoltók a még izzó, füstölő részeket vízsugárral eloltották.
A tűz a többi autóra nem terjedt át, személyi sérülés nem történt.
Forrás: Katasztrófavédelem
