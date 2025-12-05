Eltűnt egy húszéves, szigetvári nő
2025. december 05. péntek 09:48
A Szigetvári Rendőrkapitányság eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Orsósné Ónodi Amanda Ramóna ügyében.
Amanda 2025. december 3-án vette fel utoljára a kapcsolatot a családjával, azóta nem adott életjelet magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.
A nő körülbelül 165 cm magas, vékony testalkatú, haja hosszú, fekete, szőke melírral, műszempillát és orrpiercinget visel.
Utolsó ismert ruházata: fekete, prémes kabát, farmernadrág, fekete, magassarkú csizma.
A Szigetvári Rendőrkapitányság kéri, aki a képen látható nőt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón!
Forrás: police.hu
