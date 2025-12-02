Lekapcsoltak egy majd' 80 éves drogdílert

Egy 79 éves férfit fogtak el Mátraverebélyben, aki kábítószert árusított, és azzal fizetett a házimunkában segítőknek is - közölte az MTI-vel a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője kedden.

Buda Gábor ismertette: a nyugdíjas férfi tavaly naponta adott el drogot helyi ismerőseinek, emellett a ház körüli munkákért is tiltott szerrel törlesztett nőismerőseinek, akik mostak, főztek, takarítottak az özvegy férfi lakóházában.

Hozzátette, a rendőrök az elmúlt időszakban többször intézkedtek olyan fogyasztókkal szemben, akiknél megtalálták a férfitől származó kábítószert.

A nyugdíjas dílert november 28-án lakásán fogták el a Bátonyterenyei Rendőrkapitányság munkatársai szakértői véleményekkel és tanúvallomásokkal megalapozott nyomozás eredményeként.

Kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt - közölte a szóvivő.