Lekapcsoltak egy majd' 80 éves drogdílert
2025. december 02. kedd 13:30
Egy 79 éves férfit fogtak el Mátraverebélyben, aki kábítószert árusított, és azzal fizetett a házimunkában segítőknek is - közölte az MTI-vel a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője kedden.
Buda Gábor ismertette: a nyugdíjas férfi tavaly naponta adott el drogot helyi ismerőseinek, emellett a ház körüli munkákért is tiltott szerrel törlesztett nőismerőseinek, akik mostak, főztek, takarítottak az özvegy férfi lakóházában.
Hozzátette, a rendőrök az elmúlt időszakban többször intézkedtek olyan fogyasztókkal szemben, akiknél megtalálták a férfitől származó kábítószert.
A nyugdíjas dílert november 28-án lakásán fogták el a Bátonyterenyei Rendőrkapitányság munkatársai szakértői véleményekkel és tanúvallomásokkal megalapozott nyomozás eredményeként.
Kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt - közölte a szóvivő.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Lekapcsoltak egy majd' 80 éves...
- Két baranyai városba érkeznek a NAV...
- Orbán Viktor elárulta, mit talált...
- Nyomor és gazdagság: ezt kínálták...
- Felföldi László megyéspüspök: az új...
- Árokba borult egy autó a...
- Kitereli a településekről a...
- Megfigyelték az "indián" Cseh Tamást
- Újabb élelmiszerek lettek olcsóbbak...
- Változik a menetrend, több buszjárat...