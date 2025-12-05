Mindent is lopott egy ibafai atyafi

A szigetvári rendőrök lopássorozatot derítettek fel, a tolvajt a bíróság már le is tartóztatta.

Egy hónap leforgása alatt mintegy 10 helyről, közel 2 millió forintos kárt okozva lopott egy 32 éves ibafai férfi Ibafán, Almamelléken, Boldogasszonyfán és Szentlászlón.

A tolvaj nem volt válogatós, volt, hogy a társával egy mezőgazdasági cégtől lopott napelemeket, adaptereket és akkumulátort, máskor 50 akácfakarót húzott ki, és lovasított meg gazdasági társaságtól.

Két házba is be akart menni, de onnan végül nem vitt el semmit.

Másik négy ingatlanból pedig összesen három nagy értékű láncfűrészt, 60 liter üzemanyagot, autóakkumulátort, gázpalackokat, láncolajat, szarvasagancsot és túrabakancsot tulajdonított el.

A rendőrök azonosították, majd november 21-én elfogták. Kihallgatták, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a bíróság november 24-én elrendelt.

Lopás és minősített alakzatainak elkövetése miatt nyomoz ellene a Szigetvári Rendőrkapitányság.

