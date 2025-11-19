Személyautóval ütközött egy kisteherautó Baranyában
2025. november 19. szerda 12:38
Egymásba hajtott egy személykocsi és egy textilt szállító kisteherautó a 67-es főút 10-11-es kilométere között, Szulimán térségében szerdán nem sokkal dél előtt.
Mindkét járműben csak a sofőr utazott, a helyszínre mentő is érkezett.
A szigetvári hivatásos tűzoltók áramtalanítottak.
Forrás: Katasztrófavédelem
