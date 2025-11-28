Szürke, borongós, hűvös nap vár ránk szombaton is

2025. november 28. péntek 15:55

Szürke, borongós, hűvös nap vár ránk szombaton is

Estétől az ország délkeleti, keleti felén erősen felhős vagy borult lesz az ég, de holnap is a nyugati és északi tájakon a közepesen felhős ég mellett rövidebb-hosszabb napos időszakokra is számíthatunk.

 

Éjjel a kevésbé felhős tájakon foltokban zúzmarás köd képződhet. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás.

A minimum-hőmérséklet általában -3 és +3 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 3 és 8 fok között várható.

MTI