Szürke, borongós, hűvös nap vár ránk szombaton is
2025. november 28. péntek 15:55
Estétől az ország délkeleti, keleti felén erősen felhős vagy borult lesz az ég, de holnap is a nyugati és északi tájakon a közepesen felhős ég mellett rövidebb-hosszabb napos időszakokra is számíthatunk.
Éjjel a kevésbé felhős tájakon foltokban zúzmarás köd képződhet. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás.
A minimum-hőmérséklet általában -3 és +3 fok között alakul.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 3 és 8 fok között várható.
MTI
