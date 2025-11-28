Kezdődik a Geresdlakon élő, örökbefogadott fiát sanyargató finn házaspár pere

A Geresdlakon élő finn házaspárt tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére a sértett sanyargatásával elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntettével vádolják, amit örökbe fogadott gyermekükkel szemben követtek el. A büntetőeljárás jövő szerdán kezdődik a Komlói Járásbíróságon.

A vádirat szerint röviden: a vádlott házaspár 2022. év nyár elejéig Finnországban éltek, ott kötöttek házasságot 2006. évben. A házastársi kapcsolatukból 2008-ban egy fiúgyermekük született, majd 2017. február 21. napján örökbe fogadtak egy 7 éves, Kínában született fiúgyermeket.

A család egy finnországi városában élt, saját gyermekük ott járt általános iskolába, míg örökbe fogadott gyermekük egy éven keresztül iskola-előkészítő keretében tanulta a finn nyelvet, majd a 2018/2019. tanévtől kezdve több iskolában tanult a 2021/2022. tanév végéig.

A vádlottak 2018-ban vásároltak meg egy magyarországi családi házat, melyben a vásárlást követően minden nyáron hosszabb ideig tartózkodtak. A ház megvásárlását követően több szőlőbirtokot vásároltak a településen, valamint a közeli szőlőhegyen, majd 2022. év tavaszán úgy döntöttek, hogy az egész család Finnországból Magyarországra költözik, ahol az elsőrendű vádlott férfi szőlőfeldolgozó üzemet és borászatot fog üzemeltetni, a másodrendű vádlott nő pedig távmunkában végzi a finnországi munkáját, mint külföldi munkavállaló.

A vádlottak és a két fiúgyermekük 2022. év nyarán költöztek Magyarországra a családi házba, de a vádlottak már 2021. november 28. napjától bejelentették a címüket, melyre ezen időponttól kezdődően lakcímkártyát kaptak.

A költözést követően a vádlottak saját gyermeküket 2022. augusztus 22. napján beíratták a magyarországi általános iskolába, ahova két tanéven keresztül járt. Tanulmányi kötelezettségét iskolába járással teljesítette, majd az iskola befejezése után felvették szakképző iskolába, ahol jelenleg is tanulmányait végzi. A vádlottak a saját gyermekük részére 2023. április 6. napjától kezdődően váltották ki a magyarországi lakcímkártyát, ekkor jelentették be őt a lakcímükre. Örökbe fogadott gyermeküket, a sértettet lakcímükre nem jelentették be,- annak ellenére, hogy tudomással kellett bírniuk arról, hogy tanköteles - magyar oktatási intézménybe nem íratták be. Azonban a tanév megkezdése után ugyanakkor tudatosult bennük, hogy a gyermeknek iskolába kellene járnia, ezért úgy döntöttek, hogy őt a továbbiakban a község lakóitól elszigetelik, a családi házból az udvarra már csak igen ritkán és csak felügyelettel engedik ki, hogy a községben élők és a hatóság elől eltitkolják.

A sértett részére magyarországi lakcímkártyát, TAJ-kártyát nem készíttettek, ennek következtében háziorvost sem választottak a sértett részére, orvoshoz nem vitték.

A vádlottak által megvásárolt családi házban a közlekedőhelyiség szélességét egy szekrénysorral megfelezték a vádlottak, így alakítottak ki egy lekerített, 3x3 méter nagyságú, ablak nélküli szobát, melyet kezdetben a két fiú használt. A szobában egy nagyobb méretű ágyat helyeztek el, ezen aludtak a gyermekek.

A 2022/2023-as iskolai tanév megkezdése után az örökbe fogadott gyermekre reggelente, amikor elment a család többi tagja otthonról, a ráparancsoltak, hogy a házból nem mehet ki az udvarra, vagy az utcára, senki nem láthatja a faluban.

A sértett ezt követően két éven keresztül a ház belső terében tartózkodott, ahonnan időnként az udvarra engedték ki a vádlottak, amikor otthon voltak, illetve a telken épített pincébe mehetett be, ha segítenie kellett.

A sértett fiú a vele szemben tanúsított bánásmód, a bezártság miatt egyre dacosabbá vált, gyakran volt rosszkedvű, úgy érezte, őt senki nem szereti. A rossz körülmények miatt többször próbált megszökni a házból, ezért a szülők a részére egy ablaktalan, 3x1 méter nagyságú, teljesen üres területet alakítottak ki, melynek cementlappal burkolt padlózata volt.

A helyiségben semmilyen játék, vagy használati tárgy nem volt, sértettnek a földre dobott lepedőn kellett aludnia, ehhez egy párnát és takarót kapott. Külön világítótest nem volt.

A helyiség kialakítását követően, 2023. év közepétől kezdődően, amikor sértett elszökött a házból, vagy engedetlenség miatt szülei megharagudtak rá, rendszeresen bezavarták ebbe a teljesen zárt helyiségbe, és nappal ott kellett tartózkodnia úgy, hogy semmit nem csinált, valamint éjszaka ott kellett aludnia. Amikor sértettet beküldték a leválasztott helyiségbe és ellenkezett, szülei megragadták a nyakán a ruhát, úgy vitték be, vagy pofon ütötték, illetve megrúgták a fenekét.

Étkezéseit úgy oldották meg, hogy az elzárt helyiségbe vizet és zabpelyhet adtak neki, illetve melegszendvicset készítettek. Amikor nem volt bezárva a sértett, akkor is egyoldalú étkezést biztosítottak, túlnyomóan zabpehely volt az élelem, gyümölcsöt, vitamint nem kapott. A családdal nem étkezhetett együtt, vagy az elzárt helyiségben, vagy a gyermekszobában kellett ennie.

A Magyarországra költözés után a korábbi finnországi állapotoktól eltérően a sértettet arra kényszerítették, hogy folyamatosan pelenkát viseljen mind a nappali időszakban, mind éjszaka. A pelenkát csak vádlottak tudták ráadni.

A sértett pelenkahasználata azért alakult így, mert vádlottak kifejezetten megtiltották neki, hogy a lakásban kialakított fürdőszobát és WC-t használja, az odavezető ajtót zárták és így a mellékhelyiség használatából is kirekesztették.

Sértett a ráadott ruházatot egy héten keresztül viselte úgy, hogy abban is aludt, majd hétvégén a levett ruhát kidobták és tisztálkodás után egy újonnan vásárolt ruhát húzhatott. A sértett fiú a fürdőszobát sem használhatta, ott tilos volt fürödnie vagy zuhanyoznia, ezért őt úgy mosdatták, hogy hetente egyszer levetkőzve az udvarra, a motorgarázs mögötti területre állították, ahova nem lehetett belátni az utcáról, szappant adtak neki, majd a kerti csapra szerelt slaggal a vezetékes hidegvízzel lelocsolták őt. Az udvaron történtő mosdatásra valamennyi évszakban, a téli hidegben is sor került. Sértettnek fogkeféje volt, de fogkrémet nem adtak neki, az elzárt szobájában a száraz fogkefével dörzsölte a fogait. A sértett körmeit nem vágták rendszeresen, testi higiéniájának hiányosságai miatt lábkörmei begombásodtak, hajában számos fejtetű, serke volt.

A sértettet vádlottak orvoshoz nem vitték egyetlen alkalommal sem a 2022 nyarától 2024 nyaráig terjedő időszakban annak ellenére, hogy a finnországi gyermekneurológiai leleteken többször szerepelt, hogy a sértett fiú idegrendszeri maradványállapota miatt fennáll az epilepszia kialakulásának kockázata, így rendszeres kontroll vizsgálatok lettek volna szükségesek a kétéves időszakban Magyarországon.

2024. július 7. napján, a délutáni órákban vádlottak és saját gyermekük Harkányba mentek strandolni, sértettet fent leírt 3x1 méter nagyságú elzárt helyiségben hagyták, de ekkor a sértett fiú a konyhában lévő erkélyajtót kinyitva kijutott az udvarra és a hátsó kert sarkában elbújt. Vádlottak a hazaérkezésük után ott megtalálták, ekkor mindketten megszidták, visszavitték az elzárt kis helyiségbe és a deszkaajtó segítségével bezárták.

Éjfél körüli időben a sértett egy korábban magához vett szöggel a polcsor hátfalát, majd a közlekedőt elválasztó szekrénysor hátfalát lefeszítette, a szekrényen keresztül kimászott és a konyhai erkélyajtón át ismét megszökött. Az udvarról egy oldalsó kiskapun keresztül kijutott az utcára, majd a kb. 150 méterre lévő romos, lakatlan házhoz ment, ahol elbújt és a július 8-i napot az esti órákig ott töltötte. Eltűnését a család bejelentette a rendőrségnek.

Este 21 óra körüli időben találták meg a sértettet. Az őt megtaláló személyek haza akarták vinni, de határozottan tiltakozott, hogy nem megy vissza a szüleihez, ezért a PTE KK. Gyermekklinikájára szállították.

A leírtak alapján a vádlottak a kiskorú sértett mozgási szabadságát saját önös érdekük miatt korlátozták, melynek során a sértettnek testi, lelki traumát, fizikai gyötrelmeket okoztak. Vádlottak a sértett fiú testi, értelmi, erkölcsi és érzelmi fejlődését veszélyeztették magatartásukkal.

Az ügyészség a vádlottakat a Btk. 194 § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés a) és c) pontja szerint minősülő és a (3) bekezdés szerint büntetendő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére a sértett sanyargatásával elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntettével, mely bűncselekményt vádlottak társtettesként követték el, és a Btk. 208. § (1) bekezdésébe ütköző kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolja.

Amint arról beszámoltunk , a nyomozás adatai szerint a gyanúsított nő 2024. július 8-án bejelentette a rendőrségen, hogy örökbe fogadott gyermekük az előző éjszaka eltűnt a családi házukból. Azt mondta, hogy a gyerek az utóbbi hónapokban többször megszökött, de a kertben mindig megtalálták.

Aznap 21 óra körül a fiút a szomszéd ház kertjében, egy bokor alatt találták meg, ezután egy gyermekklinikára szállították.

