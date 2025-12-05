Novemberben 121 földmozgást regisztráltak a Kárpát-medencében
2025. december 05. péntek 15:20
Novemberben 121 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma.
Az intézmény pénteken Facebook-oldalán azt írta: novemberben 13 természetes eredetű földrengést és 108 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban.
Hozzátették, a hónapban nem volt lakossági észlelésekkel járó földrengés.
MTI
