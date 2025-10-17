Kalapáccsal végzett áldozatával egy pécsi egyetemista

Előre kitervelten, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt ítéltek tizenöt év fegyházbüntetésre egy férfit, aki megölt egy lakására felhívott hajléktalant 2023 nyarán, közölte a Pécsi Törvényszék.

Közleményükben azt írták, hogy a vádlott rövid időn belül két családtagját is elveszítette, majd édesanyjával együtt új lakásba költözött Pécsen.

A férfi ezt követően zárkózott lett, környezetétől elszigetelődött és egészségügyi problémái miatt orvosi és pszichológusi kezelésben részesült.

Gyógyszert írtak fel neki, ezen kívül édesanyja nyugtató gyógyszerét is szedte, valamint rászokott az alkoholfogyasztásra, ittas állapotban pedig agresszív volt, nem egyszer az édesanyjával szemben is.

A vádlott 2023 elejétől erőszakos, nyomasztó hatású, gyilkosságokkal teli filmeket nézett, foglalkoztatta az emberölés elkövetésének gondolata.

Még ebben az évben felvették az egyetem kommunikáció és média szakára, így részt vett annak augusztusi gólyatáborán. Viselkedése miatt azonban már az első éjszakán azt kérték az édesanyjától, hogy vigye haza fiát a táborból.

Az édesanyja a férfit hajnali negyed háromkor zaklatott állapotban egyedül hagyta, a vádlott pedig ezután több nyugtató tablettát szedett be, majd feszült idegállapotban elhagyta a lakást.

A környéken találkozott egy hajléktalannal, s elhatározta, hogy őt a lakásába csalja, étellel kínálja, majd megöli.



A sértett elfogadta a meghívást, és amikor enni kezdett, a vádlott hátulról egy kalapáccsal fejbe vágta, majd a földre rogyott áldozatát tovább ütötte a szerszámmal, ezután a védekezni már nem képes sértettet három alkalommal mellkason szúrta.

Az elszenvedett bántalmazás következtében a sértett a helyszínen elhunyt.

A bírósági közlemény szerint a vádlott a cselekmény idején nem szenvedett kóros elmeállapotban, mely miatt képtelen vagy korlátozva lett volna a terhére rótt cselekmények következményeinek felismerésében, vagy a felismerésnek megfelelő cselekvésben.

A bíróság határozata szerint a vádlott a kiszabott szabadságvesztésből feltételes szabadságra nem bocsátható.

Az első fokú ítélet ellen az ügyész a büntetés súlyosítását kérte, a vádlott és védője pedig a vád tárgyává tett cselekmény eltérő minősítése és a büntetés enyhítése érdekében jelentettek be fellebbezést, így a bíróság határozata nem jogerős.