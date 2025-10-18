Elhunyt a mohácsi születésű plébános, Gyurosovics Mihály
2025. október 18. szombat 14:43
A Pécsi Megyéspüspök, a Pécsi Egyházmegye és a rokonság az örök élet hitével tudatja, hogy Gyurosovics Mihály tiszteletbeli esperes, nyugalmazott plébános életének 90., áldozópapságának 38. évében 2025. október 14-én szentségekkel megerősítve elhunyt.
Gyurosovics Mihály Mohácson született 1935. november 24-én. Pécsen szentelték pappá 1988. június 18-án. Szigetváron volt káplán, majd plébánosként szolgált 1989-1994 között Felsőszentmártonban, azt követően 24 éven át, nyugállományba vonulásáig Kárászon.
Az elhunyt lelkipásztorért az engesztelő szentmiseáldozatot 2025. október 27-én 15.00 órakor mutatják be Mohácson, a Magyarok Nagyasszonya (Fogadalmi) templomban, majd földi maradványait a mohácsi temetőben helyezik örök nyugalomra.
Forrás: Pécsi Egyházmegye
