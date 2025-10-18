Tűz ütött ki egy pécsi szállodában szombaton
2025. október 18. szombat 17:03
A Kálvária utcában csaptak fel a lángok.
Kisebb tűz volt egy szállodában Pécsen, a Kálvária utcában.
A tűz a szaunatérben keletkezett. A város hivatásos tűzoltói két vízsugárral eloltották a lángokat.
A beavatkozás idejére kiürítették az épületet, amit összesen nyolc ember hagyott el. A rajok kiszellőztetik a füsttel telítődött hotelt.
Képünk illusztráció.
Forrás: Katasztrófavédelem
