Tűz ütött ki egy pécsi szállodában szombaton

A Kálvária utcában csaptak fel a lángok.

Kisebb tűz volt egy szállodában Pécsen, a Kálvária utcában.

A tűz a szaunatérben keletkezett. A város hivatásos tűzoltói két vízsugárral eloltották a lángokat.

A beavatkozás idejére kiürítették az épületet, amit összesen nyolc ember hagyott el. A rajok kiszellőztetik a füsttel telítődött hotelt.

Képünk illusztráció.

