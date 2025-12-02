Magyar Posta: idén is korábban jön a decemberi nyugdíj

Jó hír: idén is korábban jön a decemberi nyugdíj - írta a Magyar Posta Zrt. az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében.

Idén decemberben a nyugdíjasok ismét a megszokottnál hamarabb kapják meg havi járandóságukat.

A Magyar Posta által kiadott nyugdíjkifizetési naptár szerint a nyugdíjak kézbesítése december 2-án indul, és december 16-án fejeződik be.

Az előre hozott kifizetés évek óta bevett gyakorlat, amelynek célja, hogy minden érintett már az ünnepi időszak előtt megkapja a nyugdíját. A Magyar Posta a korábbi évekhez hasonlóan ütemezetten végzi a kézbesítést a nyugdíjkifizetési naptárban meghatározottak szerint.

A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34 százalékát ma is készpénzben, postai kézbesítéssel fizeti az állam közel 800 ezer érintett részére - közölte a Magyar Posta.