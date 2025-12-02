Köd előtte, köd utána: szerdán is marad a szürkeség
2025. december 02. kedd 19:30
Továbbra is nagyrészt borult, párás, egyes részeken ködös idő várható - éjszaka romló, napközben javuló látási viszonyokkal.
Inkább csak kevés helyen - nagyobb eséllyel holnap a Tiszántúlon - lehet szakadozottabb a felhőzet, és süthet ki a nap.
Szitálás, helyenként szemerkélő eső is előfordulhat. A délkeleti szelet legfeljebb helyenként kísérhetik élénk lökések az Észak-Dunántúlon.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +5 fok között várható.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 2 és 7 fok között alakul, de a kevésbé felhős tiszántúli részeken ennél enyhébb idő is lehet
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Magyar Posta: idén is korábban jön a...
- Lekapcsoltak egy majd' 80 éves...
- Köd előtte, köd utána: szerdán is...
- Cicát mentettek ki a tűzoltók egy...
- Új fajjal gyarapodott a...
- Két baranyai városba érkeznek a NAV...
- Orbán Viktor elárulta, mit talált...
- Nyomor és gazdagság: ezt kínálták...
- Kitereli a településekről a...
- Árokba borult egy autó a...