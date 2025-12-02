Köd előtte, köd utána: szerdán is marad a szürkeség

Továbbra is nagyrészt borult, párás, egyes részeken ködös idő várható - éjszaka romló, napközben javuló látási viszonyokkal.

Inkább csak kevés helyen - nagyobb eséllyel holnap a Tiszántúlon - lehet szakadozottabb a felhőzet, és süthet ki a nap.

Szitálás, helyenként szemerkélő eső is előfordulhat. A délkeleti szelet legfeljebb helyenként kísérhetik élénk lökések az Észak-Dunántúlon.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +5 fok között várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 2 és 7 fok között alakul, de a kevésbé felhős tiszántúli részeken ennél enyhébb idő is lehet