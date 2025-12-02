Két baranyai városba érkeznek a NAV ellenőrei
2025. december 02. kedd 13:54
A NAV baranyai munkatársai kedden a Siklósi Vár környéki, míg szerdán a villányi Baross Gábor utcai üzleteket és vendéglátóhelyeket ellenőrzik.
A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.
Forrás: NAV
