Két baranyai városba érkeznek a NAV ellenőrei

A NAV baranyai munkatársai kedden a Siklósi Vár környéki, míg szerdán a villányi Baross Gábor utcai üzleteket és vendéglátóhelyeket ellenőrzik.





A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.