Cicát mentettek ki a tűzoltók egy füsttel megtelt lakásból
2025. december 02. kedd 15:58
Szigetváron, a Szent István lakótelepen, egy társasház harmadik emeleti lakásában - feltehetően elektromos zárlat miatt - tűz keletkezett a hétvégén.
A szigetvári és sellyei hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre. Az egység gyors-beavatkozó vízsugár fedezete mellett behatolt a lakásba, ahol lánggal való égést nem, csak sűrű fekete füstöt tapasztalt. A tűzoltók áramtalanították és átszellőztették a lakást, illetve hőkamerával átvizsgálták.
Ezalatt egy, még életben levő macskát találtak, aki erősen kormozódott és feltehetően sok füstöt lélegzett be.
A szerencsétlenül jár macskát közeli állatkórházba szállították. A tűzeset idején személy nem tartózkodott a lakásban.
A káreset felszámolásának idejére az emeletről 10 lakosnak kellett ideiglenesen elhagynia az épületet.
Forrás: Katasztrófavédelem
