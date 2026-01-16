Lemondott a Pécsi Tudományegyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke

A Pécsi Tudományegyetemet (PTE) fenntartó Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány kuratóriumi elnöke, Barna Zsolt (képünkön), aki egyben az MBH Bank elnök-vezérigazgatója, bejelentette, hogy január 31-i hatállyal lemond elnöki tisztségéről és kuratóriumi tagságáról - közölték pénteken az MTI-vel.

A közleményben Barna Zsoltot idézve azt írták, hogy a pénzintézet vezetője egy évvel ezelőtt azért vállalta el a kuratóriumi elnökséget, hogy kollégái segítségével elkészítsék a PPTE modernizációs programját, ez a muna pedig január végén lezárul.

Az elnök megjegyezte, hogy az egyetem tavaly októberben olyan rektort választott, aki a modernizációs program kidolgozásában az elejétől részt vett, azt a magáénak tekinti, és képes végrehajtani azt, így "minden esély megvan arra, hogy a PTE megújulási pályára lépjen" - fogalmazott, kiemelve, hogy ezzel teljesítette az eredeti vállalást.

Barna Zsolt jelezte: tekintettel arra, hogy az MBH Bank közgyűlése újabb öt évre elnök-vezérigazgatónak választotta, a jövőben üzleti feladataira szeretne koncentrálni, és kuratóriumi szerepköréről lemond.

A közlemény szerint a változás nem érinti a PTE és az MBH Bank közti stratégiai együttműködést, melynek keretében a banki szakértők és vezetők tudásmegosztással segítik a pécsi oktatást, valamint az MBH Bank saját tanszékkel és ösztöndíjjal támogatja a gazdasági képzést.

A 22 ezer fős hallgatói létszámával, 1 400 oktatójával, kutatójával és 10 karával a Pécsi Tudományegyetem Magyarország egyik legnagyobb, legnevesebb, regionális vezető szereppel bíró felsőoktatási intézménye, mely évről évre sikerrel szerepel a hazai és nemzetközi rangsorokban.

Az egyetem egy többlépcsős integrációs folyamat eredményeképpen jött létre a Janus Pannonius Tudományegyetem, a Pécsi Orvostudományi Egyetem és a szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola egyesülésével.

Az intézmény életében új szereplőként jelent meg az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány 2021-ben azzal a céllal, hogy támogassa az egyetemet a benne rejlő lehetőségek minél hatékonyabb kiaknázásában, a további fejlesztési területek feltárásában, amely közvetve az egyetemi polgárok előrelépését is szolgálja - olvasható a közleményben.