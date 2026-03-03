Kamion gázolt el egy idős asszonyt Komló belvárosában
2026. március 03. kedd 13:26
Elgázolt egy kamion egy embert Komlón, a Városház téren kedden.
A gyalogos a jármű alá szorult, ahonnan különleges emelőpárna segítségével emelték ki a műszaki mentét végző komlói és pécsi hivatásos tűzoltók, majd átadták a mentőknek.
Lapunk értesülései szerint a baleset áldozata, egy idős olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem sikerült megmenteni az életét.
Forrás: Katasztrófavédelem
