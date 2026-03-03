Kamion gázolt el egy idős asszonyt Komló belvárosában

Elgázolt egy kamion egy embert Komlón, a Városház téren kedden.

A gyalogos a jármű alá szorult, ahonnan különleges emelőpárna segítségével emelték ki a műszaki mentét végző komlói és pécsi hivatásos tűzoltók, majd átadták a mentőknek.

Lapunk értesülései szerint a baleset áldozata, egy idős olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem sikerült megmenteni az életét.

