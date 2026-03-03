Csaknem három méterrel csökken a Duna vízszintje Mohácsnál
2026. március 03. kedd 08:28
Az követően, hogy 584 centiméteres vízzel tetőzött vasárnap a Duna Mohácsnál, megkezdődött a gyors apadás.
Kedden reggel 538 centimétert mutatott a vízmérce Mohácsnál, a következő napokban pedig majd' három méterrel csökken a vízszint, az előrejelzés szerint vasárnap már csak 302 centis lesz a folyó.
M. B.
