Csaknem három méterrel csökken a Duna vízszintje Mohácsnál

Az követően, hogy 584 centiméteres vízzel tetőzött vasárnap a Duna Mohácsnál, megkezdődött a gyors apadás.

Kedden reggel 538 centimétert mutatott a vízmérce Mohácsnál, a következő napokban pedig majd' három méterrel csökken a vízszint, az előrejelzés szerint vasárnap már csak 302 centis lesz a folyó.