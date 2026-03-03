Juhász Dorka lett február legjobbja a kosárlabda Euroligában

A Galatasarayt erősítő Juhász Dorkát választották február legjobb játékosává a női kosárlabda Euroligában.

A legrangosabb európai klubsorozat honlapja szerint a válogatott center több alkalommal is kiemelkedő teljesítménnyel segítette az isztambuli csapatot, és a szurkolók, valamint a szakértők szavazatainak kombinációja révén elnyerte a február legjobbjának járó díjat.

A 26 éves játékos a múlt hónapban átlagosan 18,7 pontot és tíz lepattanót szerzett mérkőzésenként, vagyis dupla-duplát ért el.

A Galatasaray kedd este hazai pályán játssza a francia Basket Landes elleni párharc - amelynek tétje az elődöntőbe jutás - harmadik, utolsó meccsét.