Orbán Viktor telefonon tárgyalt az orosz elnökkel
2026. március 03. kedd 13:49
Orbán Viktor telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel - közölte a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály az MTI-vel kedden.
Orbán Viktor a közel-keleti és az ukrajnai helyzetről, valamint a Magyarország energiabiztonsága szempontjából kulcsfontosságú kőolaj- és földgázszállítmányok rendelkezésre állásáról tárgyalt Oroszország elnökével.
MTI
