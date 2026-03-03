Orbán Viktor telefonon tárgyalt az orosz elnökkel

Orbán Viktor telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel - közölte a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály az MTI-vel kedden.

Orbán Viktor a közel-keleti és az ukrajnai helyzetről, valamint a Magyarország energiabiztonsága szempontjából kulcsfontosságú kőolaj- és földgázszállítmányok rendelkezésre állásáról tárgyalt Oroszország elnökével.