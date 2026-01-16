Már biztonságos, rá lehet menni a Balaton jegére a déli parton

Jelenleg a déli part jege teljesen, az északi korlátozottan alkalmas a jégen tartózkodásra, közölte a rendőrség.

Az elmúlt napokban a tó déli partján a parti sáv melletti jég tovább hízott, erősödött, elérte a 12-15 centiméteres vastagságot.

A tó északi partján a víz később kezdett befagyni, ott jellemzően 8-12 centiméter közötti a jégvastagság, így ott még nem mindenhol kellően szilárd a jégréteg.

A jégen való tartózkodás és közlekedés legalapvetőbb szabálya, hogy a szabad vizek jegére csak akkor szabad lépni, ha az kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog. A gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri, vagy meghaladja a 10 centimétert, és egyben acélos, jó minőségű is a szerkezete.

Jelenleg a Balaton jege a déli parton már kellően vastag és megfelelő a biztonságos a jégen tartózkodáshoz az alábbi szabályok betartásával:

- csak a parthoz nagyon közel (50-70 méteren belül), kis vízmélységű területeken ajánlott tartózkodni a jégen a beszakadási veszély csökkentése miatt,

- csak nappal és jó látási viszonyok között lépjenek a part menti jégre,

- lehetőség szerint egyedül ne, csak társakkal együtt menjen jégre,

- járművekkel ne menjenek rá a jégre,

- és rendelkezzenek feltöltött mobiltelefonnal, ha baj esetén segítséget kellene kérni.

A Balaton-parttól távol eső nyílt jégfelületére menni továbbra is veszélyes, egyrészt a megbízhatatlan és előre láthatatlan jégvastagságok és jégminőség miatt, másrészt a nyílt vízű tó alapvető természetéhez tartozó rianások, repedések, kisebb hőforrások okozta természetes elvékonyulások miatt.

A következő napokban a térség még hidegebb időjárása miatt várható, hogy a jégréteg tovább hízik, erősödik, vastagodik. Azokon a helyszíneken, ahol kollektív, vagy szervezett jégen tartózkodást terveznek, ott az önkormányzatoknak, egyesületeknek vagy rendezvényszervezőknek a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyedi jégvizsgálatokkal és mérésekkel segít.

A jelenlegi időjárás előrejelzés alapján a jövő héttől komolyabb lehűlés érkezik, amely tovább erősíti a jeget a Balatonon.