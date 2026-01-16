A rendőrság irányítja a rászorulóknak járó tűzifa szállítását

A rendőrség koordinálja a rendkívüli téli időjárás miatt a rászorulóknak biztosított ingyenes tűzifaszállítást.

A kormányrendelet értelmében a rendkívüli téli időjárási viszonyok és a hóhelyzet kezelésére létrehozott Operatív Törzs döntése szerint a magyar állam tulajdonában lévő tűzifa ingyenesen a lakosság rendelkezésére bocsátható.

A rendőrség az elmúlt napokban felmérte a rászorulók körét, és az együttműködő szervezetekkel együtt mindent megtesz annak érdekében, hogy senki ne maradjon segítség nélkül.

A gyors és hatékony segítségnyújtás kulcsa az érintett szervek közötti szoros együttműködés.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. mérnökségein tárolt faanyagot a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatásos munkatársai, valamint önkéntes tűzoltók és mentőszervezetek tagjai aprítják a helyszínen szállítható méretűre, míg a Magyar Honvédség állománya a tűzifát a saját és a rendőrség teherautóira pakolja és elszállítja a megadott címekre, majd ott lepakolja.

A munkában nagy segítséget nyújtanak a Magyar Közút és az Országos Polgárőr Szövetség munkatársai is.

A rendőrség kiemelt feladata a teljes munkafolyamat összehangolása és koordinációja annak érdekében, hogy a tűzifa a lehető legrövidebb időn belül eljusson azokhoz, akiknek arra a legnagyobb szükségük van. Valamennyi részt vevő szervezet közös célja, hogy a segítség gyorsan, szervezetten és fennakadások nélkül érkezzen meg a lakossághoz.

Akik további segítségre szorulnak, igényüket az önkormányzatoknál jelezhetik.

