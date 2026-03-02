Csípős hajnal, enyhe nappal: ez vár ránk kedden
2026. március 02. hétfő 19:30
Éjszaka tovább folytatódik a felhőzetcsökkenés, de maradnak felhősebb tájak, foltokban köd is képződhet.
Kedden a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok, időszakosan akár szűrt napsütés várható. Záporeső elvétve, nagyobb eséllyel kedden alakulhat ki nyugaton.
A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően -3 és +4 fok között alakul, északkeleten lehet ennél egy-két fokkal hidegebb.
A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 12 és 17 fok között változik.
MTI
