Orbán Viktor: a nemzeti petícióval minden magyar nemet mondhat a háború finanszírozására
2026. január 16. péntek 08:58
A nemzeti petícióval most minden magyar lehetőséget kap arra, hogy nemet mondjon Ukrajna és a háború finanszírozására, és azt mondja a kormánnyal együtt, hogy mi nem fizetünk, ránk ne számítsatok, a magyar jóléti intézkedéseket nem fogjuk megváltoztatni - hangsúlyozta a miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.
Orbán Viktor elmondta, az Európai Unió arra teszi fel a lapjait, hogy Ukrajna ezt a háborút Oroszországgal szemben, a frontvonalon megnyeri, és Európa ehhez a győztes ukrán háborúhoz ad pénzügyi támogatást.
A magyar kormány által indított nemzeti petícióval most minden magyar lehetőséget kap, hogy nemet mondjon erre - tette hozzá.
Kifejtette, az EU arra számít, hogy legyőzik a frontvonalon az ukrán hadsereggel az oroszokat, az oroszok jóvátételt fognak fizetni, és mindenki visszakapja a pénzét. Erre a feltételezésre "füstölik el" százmilliárdjával az európai adófizetők pénzét egy olyan helyzetben, amikor Európának nincsen pénze - figyelmeztetett.
Hozzátette: nincs olyan komolyan vehető szakértő, aki azt állítaná, hogy az oroszokat meg lehet verni a fronton, olyan mértékig ráadásul, hogy jóvátétel fizetésére legyenek kötelezve.
Kiemelte azt is: a háború finanszírozásához kitapossák az emberekből a pénzt nyugaton, és azt látják, hogy Magyarország erre nem hajlandó, ezért velünk szemben van egy követeléslista.
A nemzeti petícióval most minden magyar lehetőséget kap, hogy nemet mondjon erre, és azt mondja a kormánnyal együtt, hogy mi nem fizetünk, ránk ne számítsatok, a magyar jóléti intézkedéseket nem fogjuk megváltoztatni - jelezte.
MTI - Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
