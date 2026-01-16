Orbán Viktor: a nemzeti petícióval minden magyar nemet mondhat a háború finanszírozására

A nemzeti petícióval most minden magyar lehetőséget kap arra, hogy nemet mondjon Ukrajna és a háború finanszírozására, és azt mondja a kormánnyal együtt, hogy mi nem fizetünk, ránk ne számítsatok, a magyar jóléti intézkedéseket nem fogjuk megváltoztatni - hangsúlyozta a miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.



Orbán Viktor elmondta, az Európai Unió arra teszi fel a lapjait, hogy Ukrajna ezt a háborút Oroszországgal szemben, a frontvonalon megnyeri, és Európa ehhez a győztes ukrán háborúhoz ad pénzügyi támogatást.



Kifejtette, az EU arra számít, hogy legyőzik a frontvonalon az ukrán hadsereggel az oroszokat, az oroszok jóvátételt fognak fizetni, és mindenki visszakapja a pénzét. Erre a feltételezésre "füstölik el" százmilliárdjával az európai adófizetők pénzét egy olyan helyzetben, amikor Európának nincsen pénze - figyelmeztetett.

Hozzátette: nincs olyan komolyan vehető szakértő, aki azt állítaná, hogy az oroszokat meg lehet verni a fronton, olyan mértékig ráadásul, hogy jóvátétel fizetésére legyenek kötelezve.

Kiemelte azt is: a háború finanszírozásához kitapossák az emberekből a pénzt nyugaton, és azt látják, hogy Magyarország erre nem hajlandó, ezért velünk szemben van egy követeléslista.

A nemzeti petícióval most minden magyar lehetőséget kap, hogy nemet mondjon erre, és azt mondja a kormánnyal együtt, hogy mi nem fizetünk, ránk ne számítsatok, a magyar jóléti intézkedéseket nem fogjuk megváltoztatni - jelezte.