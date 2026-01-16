Borult, ködös éj után egy kis napsütésre is számíthatunk szombaton
2026. január 16. péntek 19:30
Éjszaka az ország döntő részén borult, párás, egyes részeken tartósan ködös időre van kilátás - napközben átmenetileg javulhatnak a látási viszonyok.
Szórványosan fordulhat elő gyenge eső, ónos eső, szitálás, ónos szitálás. Holnap nagy területen csökken a felhőzet, de az Alföldön és a főváros tágabb térségében maradhatnak felhős tájak.
Számottevő csapadék ekkor már nem várható.
Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a keleties szél.
A hőmérséklet hajnalban általában -4 és +1 fok között alakul, de a derült északkeleti tájakon akár -10 fokig is lehűlhet a levegő.
A csúcshőmérséklet szombaton -2 és +5 fok között valószínű.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Borult, ködös éj után egy kis...
- Már egyenesen egyészségtelen Pécsett...
- Hamarosan kiderül, hány sasmadár...
- Javult a MÁV-csoport pontossága...
- A rendőrság irányítja a rászorulóknak...
- Üveg van egy paradicsomszószban, meg...
- Már biztonságos, rá lehet menni a...
- Lemondott a Pécsi Tudományegyetemet...
- Orbán Viktor: a nemzeti petícióval...
- Sikerülhet-e a keleti városrész...