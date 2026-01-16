Borult, ködös éj után egy kis napsütésre is számíthatunk szombaton

Éjszaka az ország döntő részén borult, párás, egyes részeken tartósan ködös időre van kilátás - napközben átmenetileg javulhatnak a látási viszonyok.

Szórványosan fordulhat elő gyenge eső, ónos eső, szitálás, ónos szitálás. Holnap nagy területen csökken a felhőzet, de az Alföldön és a főváros tágabb térségében maradhatnak felhős tájak.

Számottevő csapadék ekkor már nem várható.

Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a keleties szél.

A hőmérséklet hajnalban általában -4 és +1 fok között alakul, de a derült északkeleti tájakon akár -10 fokig is lehűlhet a levegő.

A csúcshőmérséklet szombaton -2 és +5 fok között valószínű.