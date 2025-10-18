Kormánydöntés készül: 2026-ban is garantálják a rezsicsökkentést

A kormány jogszabályban kívánja rögzíteni, hogy a brüsszeli nyomás ellenére 2026-ban is változatlan feltételekkel biztosítja a rezsicsökkentést a magyar családoknak és nyugdíjasoknak. Az erről szóló jogszabálytervezetet társadalmi egyeztetésre bocsátotta. Az energiabeszerzés és a rezsicsökkentés a most zajló nemzeti konzultációnak is az egyik legfontosabb kérdése - tájékoztatott az Energiaügyi Minisztérium (EM) az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.

Kiemelték, a rezsicsökkentés meghosszabbításával Magyarország továbbra is Európa legalacsonyabb áram- és gázárait biztosítja a lakossági fogyasztók számára. Az intézkedés fedezete a jövő évi költségvetésben rendelkezésre áll, a Lakossági Rezsivédelmi Alap tervezett kerete közel 800 milliárd forint.



A kormány a magyar rezsicsökkentési rendszert 2013 óta biztosítja, így a háztartások az uniós átlag töredékéért jutnak energiához. A nemzetközi adatok alapján a német, cseh, ír és belga háztartások négyszer többet fizetnek az áramért, a hollandok hétszer, míg a portugálok, olaszok és franciák ötször többet a gázért a magyar fogyasztóknál.

A közlemény úgy fogalmaz: Brüsszel továbbra is rendkívüli nyomást gyakorol Magyarországra az orosz energiaimport korlátozása és a hatósági árak eltörlése érdekében. Az energiabeszerzésbe és árakba való beavatkozás is a brüsszeli háborús terv része. Minden tagállamot, Magyarországot is arra akarják kényszeríteni, hogy lemondjon az orosz olajról és gázról. Akkor is, ha ez veszélyezteti az energiaellátást, és emiatt többszörös árat kell fizetnie a magyar lakosságnak.



Egy brüsszeli bábkormány mindezt végre is hajtaná: jóval drágább energiára kényszerítenék a magyarokat, és többszörösére emelnék a rezsit.

Ezért a kormány minden eszközzel megvédi a rezsicsökkentést és a magyar családok megélhetését. A társadalmi egyeztetésre induló tervezet is azt a célt szolgálja, hogy jogszabályban rögzítsék a rezsicsökkentést 2026-ra.

A jelenleg zajló nemzeti konzultáció egyik kérdése is ez. "Várjuk a magyar emberek véleményét, egyetértenek-e azzal, hogy Magyarország drágább energiát vegyen, és ezzel megszűnjön a rezsicsökkentés? Vagy támogatják, hogy fennmaradjanak az alacsony rezsiárak?" - olvasható az Energiaügyi Minisztérium közleményében.

