Átadták Mohácson Baranya első turbó körforgalmát
2025. október 18. szombat 13:22
Átadták szombaton a forgalomnak Mohácson az 56. és 57. sz. főutak csomópontjában található immár turbó körforgalommá átépített „Busó-körforgalmat", így azt ismét használhatják a közlekedők, közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium.
Azt írták, a turbó körforgalom, amellett, hogy a legbiztonságosabb, a legnagyobb átbocsájtó képességű csomópont is szintbeli keresztezés esetén.
A Busó-körforgalom a Mohácsi Duna-híd és a kapcsolódó úthálózat fejlesztésére irányuló projekt részeként valósult meg, mely a jövő év közepétől, az M6 autópálya felé vezető 2×2 sávos út megépítését követően a Mohács településen élők, illetve az 56. számú főúton észak-déli viszonylatban, valamint az ez irányból az M6-os autópálya felé közlekedő forgalom számára nyújt majd lehetőséget a gördülékeny közlekedésre.
Mivel a padkán kívül még munkavégzés folyik, ezért kérik a közlekedőket, hogy az ideiglenes forgalomkorlátozási jelzéseket vegyék figyelembe és óvatosan közelítsék meg a körforgalmat, tekintettel arra is, hogy ezen típusú körforgalom használata jelentősen eltér az eddig megszokott körforgalométól.
Utóbbi kapcsán a magunk részéről annyit tennénk hozzá, hogy valóban érdemes felkészülten használni a csomópontot: a turbó körforgalom sajátossága ugyanis az, hogy a sávokat fizikailag is elválasztják egymástól, vagyis abba a sávba kell besorolni behajtáskor, amelyből majd ki is akarunk jutni a csomópontból.
M. B.
