Idén is Fekete István nyomába eredtek a baranyai diákok az író születésnapján

Az író születésének 125. évfordulóján, idén is vetélkedőre gyülekeztek a 7-8. osztályos általános iskolai csapatok. Október 16-án tizenhetedszerre került ugyanis megrendezésre az író szellemiségét, irodalmi tevékenységét megbecsülő, az általa képviselt, a magyar táj, és a benne dolgozó kétkezi emberek szeretetét fontosnak tartó általános iskolák tanulói számára a „Fekete István nyomában - Természetismereti és életrajzi terepi akadályverseny".

A 2007 óta megrendezett versenysorozat az író kezdő mezőgazdász éveinek vidékén, a volt Majláth-uradalom területén, konkrétan is Fekete István nyomában járva került lebonyolításra az itt kialakított „Fekete István emlékösvényen". A diákoknak az író környékhez kötődő emlékei és életrajza mellett a természetvédelemmel, az erdő- és vadgazdálkodással valamint természetismerettel kapcsolatos kérdéseket, feladatokat kellett megoldaniuk.

Az évente váltakozó három útvonalszakasz közül 2025-ben a Bakócáról startoló került sorra. A diákok a Falumúzeum előtt gyülekeztek, ahol megtekinthették a Fekete István emlékszobát, és még egy totót is kitölthettek az ott látottakról.

A megnyitó után tizenhat, háromfős csapat indult el a verőfényes őszi időben, hogy teljesítse a nagyjából öt kilométeres, érdekes feladatokkal tarkított útvonalat.

A Berkesdről, Kaposszekcsőről, Komlóról, Mindszentgodisáról, Nagyatádról, Szederkényből és Pécsről érkező csapatok közül a legsikeresebben a mindszentgodisaiak teljesítettek, akiknek két csapattal sikerült a dobogó felső és alsó fokát is elfoglalni, míg a második helyet a komlói Kenderföld-Somági Általános Iskola tanulói szerezték meg.

A verseny szervezőinek (Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Mecsekerdő Zrt., Ajkai Fekete István Irodalmi Társaság, Dombóvári Fekete István Kulturális Egyesület) reményei szerint a rendezvényt továbbra is sikerül megrendezni és a gyerekekbe oltani az író örök érvényű felismerését: „Kerestem az utat, a patakot, a nádast, a cserszagú erdőt... és megtaláltam a Hazámat."