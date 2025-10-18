Ismét korlátozás nélkül járnak a vonatok a pécsi fővonalon
2025. október 18. szombat 08:51
Ismét korlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok Bicsérd és Mecsekalja-Cserkút között, helyreállították a korábbi biztosítóberendezési hibát.
A pécsi fővonalon és a Pécs-Gyékényes vonalon közlekedő vonatok menetrendje fokozatosan, még a reggeli órákban helyreállhat.
Előzmény:
Bicsérd és Mecsekalja-Cserkút között biztosítóberendezési hiba lassítja a szombati vonatközlekedést.
A helyreállításig hosszabb menetidőre, egyes esetekben rövidebb útvonalon közlekedő járatokra, pótlóbuszos átszállásra kell számítani a pécsi fővonalon és a Pécs-Gyékényes vonalon.
Forrás: MÁV
