Ismét korlátozás nélkül járnak a vonatok a pécsi fővonalon

Ismét korlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok Bicsérd és Mecsekalja-Cserkút között, helyreállították a korábbi biztosítóberendezési hibát.

A pécsi fővonalon és a Pécs-Gyékényes vonalon közlekedő vonatok menetrendje fokozatosan, még a reggeli órákban helyreállhat.

Előzmény:



Bicsérd és Mecsekalja-Cserkút között biztosítóberendezési hiba lassítja a szombati vonatközlekedést.

A helyreállításig hosszabb menetidőre, egyes esetekben rövidebb útvonalon közlekedő járatokra, pótlóbuszos átszállásra kell számítani a pécsi fővonalon és a Pécs-Gyékényes vonalon.