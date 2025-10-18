Fagyos éj után napsütéses nap vár ránk vasárnap

Éjjel és vasárnap délelőtt is döntően derült idő várható, csak kevés helyen fordulhatnak elő felhősebb körzetek.

Vasárnap délután az északkeleti harmadban gomolyfelhők képződnek, nyugat felől pedig fátyolfelhőzet érkezik.

Csapadék már nem várható.

Az északnyugati szél veszít erejéből, vasárnap az Alpokalján és helyenként keleten lehet legfeljebb élénk a déliesre forduló szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt fagypont körül alakul, többfelé várható gyenge fagy.

A vízpartok mentén és Szabolcsban - a lengedező szél miatt - akár +3, +4 fokot is mérhetünk.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 11 és 15 fok között várható.