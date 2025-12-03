Súlyos baleset történt az 57-es főúton, Pécs határában
2025. december 03. szerda 09:41
Összeütközött két autó szerda reggel Pécs határában, az 57-es főúton.
A balesetben az elsődleges információk szerint négyen szenvedtek sérüléseket.
A mentők és a rendőrök mellett a tűzoltókat is riasztották a helyszínre.
