Súlyos baleset történt az 57-es főúton, Pécs határában

2025. december 03. szerda 09:41

Összeütközött két autó szerda reggel Pécs határában, az 57-es főúton.

 

A balesetben az elsődleges információk szerint négyen szenvedtek sérüléseket.

A mentők és a rendőrök mellett a tűzoltókat is riasztották a helyszínre.

EQM