Címvédőként készül Baranya válogatottja a megméretésre

A Területi Amatőr Válogatottak Országos Torna Közép - és Délnyugat - Magyarországi Regionális csoportjának mérkőzései 2025. december 6-án és 7-én Balatonlellén, a Greenplan Balatonlelle SE sportlétesítményében kerülnek megrendezésre az MLSZ Somogy Vármegyei Igazgatóságának szervezésében.

A tornán Baranya vármegye, Somogy vármegye, Fejér vármegye, Tolna Vármegye és Budapest Válogatottja mérkőzik meg egymással. Válogatottunk címvédőként vesz részt az idei eseményen.

Mérkőzések:

I. nap szombat

10:30 Somogy - Tolna

12:00 Fejér - Baranya

13:30 Somogy - Budapest

15:00 Tolna - Fejér

16:30 Baranya - Budapest

II. nap vasárnap

9:00 Somogy - Fejér

10:30 Tolna - Baranya

12:00 Fejér - Budapest

13:30 Somogy - Baranya

15:00 Tolna - Budapest