Címvédőként készül Baranya válogatottja a megméretésre
2025. december 03. szerda 09:29
A Területi Amatőr Válogatottak Országos Torna Közép - és Délnyugat - Magyarországi Regionális csoportjának mérkőzései 2025. december 6-án és 7-én Balatonlellén, a Greenplan Balatonlelle SE sportlétesítményében kerülnek megrendezésre az MLSZ Somogy Vármegyei Igazgatóságának szervezésében.
A tornán Baranya vármegye, Somogy vármegye, Fejér vármegye, Tolna Vármegye és Budapest Válogatottja mérkőzik meg egymással. Válogatottunk címvédőként vesz részt az idei eseményen.
Mérkőzések:
I. nap szombat
10:30 Somogy - Tolna
12:00 Fejér - Baranya
13:30 Somogy - Budapest
15:00 Tolna - Fejér
16:30 Baranya - Budapest
II. nap vasárnap
9:00 Somogy - Fejér
10:30 Tolna - Baranya
12:00 Fejér - Budapest
13:30 Somogy - Baranya
15:00 Tolna - Budapest
Forrás: BMLSZ
