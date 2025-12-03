Változott a baranyai kormányablakok nyitvatartási rendje
2025. december 03. szerda 11:08
Az új ügyfélfogadási rendet az alábbi táblázatok tartalmazzák:
|
Bólyi kormányablak
|
Hétfő
|
08.00 - 16.00
|
Kedd
|
08.00 - 14.00
|
Szerda
|
08.00 - 18.00
|
Csütörtök
|
08.00 - 14.00
|
Péntek
|
08.00 - 12.00
|
Hegyháti kormányablak
|
Hétfő
|
08.00 - 16.00
|
Kedd
|
08.00 - 14.00
|
Szerda
|
08.00 - 18.00
|
Csütörtök
|
08.00 - 14.00
|
Péntek
|
08.00 - 12.00
|
Komlói kormányablak
|
Hétfő
|
08.00 - 18.00
|
Kedd
|
08.00 - 14.00
|
Szerda
|
08.00 - 18.00
|
Csütörtök
|
08.00 - 16.00
|
Péntek
|
08.00 - 13.00
|
Mohácsi kormányablak
|
Hétfő
|
08.00 - 18.00
|
Kedd
|
08.00 - 14.00
|
Szerda
|
08.00 - 18.00
|
Csütörtök
|
08.00 - 16.00
|
Péntek
|
08.00 - 13.00
|
Pécs - belvárosi kormányablak
|
Hétfő
|
08.00 - 18.00
|
Kedd
|
08.00 - 16.00
|
Szerda
|
08.00 - 17.00
|
Csütörtök
|
08.00 - 16.00
|
Péntek
|
08.00 - 13.00
|
Pécs - kertvárosi kormányablak
|
Hétfő
|
08.00 - 18.00
|
Kedd
|
08.00 - 16.00
|
Szerda
|
08.00 - 17.00
|
Csütörtök
|
08.00 - 16.00
|
Péntek
|
08.00 - 13.00
|
Pécs - uránvárosi kormányablak
|
Hétfő
|
08.00 - 18.00
|
Kedd
|
08.00 - 16.00
|
Szerda
|
08.00 - 17.00
|
Csütörtök
|
08.00 - 16.00
|
Péntek
|
08.00 - 13.00
|
Pécsváradi kormányablak
|
Hétfő
|
08.00 - 16.00
|
Kedd
|
08.00 - 14.00
|
Szerda
|
08.00 - 18.00
|
Csütörtök
|
08.00 - 14.00
|
Péntek
|
08.00 - 12.00
|
Sellyei kormányablak
|
Hétfő
|
08.00 - 16.00
|
Kedd
|
08.00 - 14.00
|
Szerda
|
08.00 - 18.00
|
Csütörtök
|
08.00 - 14.00
|
Péntek
|
08.00 - 12.00
|
Siklósi kormányablak
|
Hétfő
|
08.00 - 18.00
|
Kedd
|
08.00 - 14.00
|
Szerda
|
08.00 - 18.00
|
Csütörtök
|
08.00 - 16.00
|
Péntek
|
08.00 - 13.00
|
Szentlőrinci kormányablak
|
Hétfő
|
08.00 - 16.00
|
Kedd
|
08.00 - 14.00
|
Szerda
|
08.00 - 18.00
|
Csütörtök
|
08.00 - 14.00
|
Péntek
|
08.00 - 12.00
|
Szigetvári kormányablak
|
Hétfő
|
08.00 - 18.00
|
Kedd
|
08.00 - 14.00
|
Szerda
|
08.00 - 18.00
|
Csütörtök
|
08.00 - 16.00
|
Péntek
|
08.00 - 13.00
A villányi kormányablak ügyfélfogadási rendje továbbra is változatlan.
Forrás: Baranya Vármegyei Kormányhivatal
