Változott a baranyai kormányablakok nyitvatartási rendje

2025. december 1-jétől változott a baranyai kormányablakok nyitvatartási ideje.





Az új ügyfélfogadási rendet az alábbi táblázatok tartalmazzák:

Bólyi kormányablak Hétfő 08.00 - 16.00 Kedd 08.00 - 14.00 Szerda 08.00 - 18.00 Csütörtök 08.00 - 14.00 Péntek 08.00 - 12.00

Hegyháti kormányablak Hétfő 08.00 - 16.00 Kedd 08.00 - 14.00 Szerda 08.00 - 18.00 Csütörtök 08.00 - 14.00 Péntek 08.00 - 12.00

Komlói kormányablak Hétfő 08.00 - 18.00 Kedd 08.00 - 14.00 Szerda 08.00 - 18.00 Csütörtök 08.00 - 16.00 Péntek 08.00 - 13.00

Mohácsi kormányablak Hétfő 08.00 - 18.00 Kedd 08.00 - 14.00 Szerda 08.00 - 18.00 Csütörtök 08.00 - 16.00 Péntek 08.00 - 13.00

Pécs - belvárosi kormányablak Hétfő 08.00 - 18.00 Kedd 08.00 - 16.00 Szerda 08.00 - 17.00 Csütörtök 08.00 - 16.00 Péntek 08.00 - 13.00

Pécs - kertvárosi kormányablak Hétfő 08.00 - 18.00 Kedd 08.00 - 16.00 Szerda 08.00 - 17.00 Csütörtök 08.00 - 16.00 Péntek 08.00 - 13.00

Pécs - uránvárosi kormányablak Hétfő 08.00 - 18.00 Kedd 08.00 - 16.00 Szerda 08.00 - 17.00 Csütörtök 08.00 - 16.00 Péntek 08.00 - 13.00

Pécsváradi kormányablak Hétfő 08.00 - 16.00 Kedd 08.00 - 14.00 Szerda 08.00 - 18.00 Csütörtök 08.00 - 14.00 Péntek 08.00 - 12.00

Sellyei kormányablak Hétfő 08.00 - 16.00 Kedd 08.00 - 14.00 Szerda 08.00 - 18.00 Csütörtök 08.00 - 14.00 Péntek 08.00 - 12.00

Siklósi kormányablak Hétfő 08.00 - 18.00 Kedd 08.00 - 14.00 Szerda 08.00 - 18.00 Csütörtök 08.00 - 16.00 Péntek 08.00 - 13.00

Szentlőrinci kormányablak Hétfő 08.00 - 16.00 Kedd 08.00 - 14.00 Szerda 08.00 - 18.00 Csütörtök 08.00 - 14.00 Péntek 08.00 - 12.00

Szigetvári kormányablak Hétfő 08.00 - 18.00 Kedd 08.00 - 14.00 Szerda 08.00 - 18.00 Csütörtök 08.00 - 16.00 Péntek 08.00 - 13.00

A villányi kormányablak ügyfélfogadási rendje továbbra is változatlan.