Új, modern eszközökkel erősítik a szerb-magyar határ védelmét
2025. december 03. szerda 11:12
Hat speciális kialakítású gépjárművet, hét modern hőkamera-rendszert és több mint félezer okoseszközt szerez be az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) határrendészeti szolgálati ága az államhatár védelmének biztonságát és hatékonyságát növelő átfogó fejlesztés keretében - tájékoztatta a szervezet kommunikációs szolgálata az MTI-t.
A közlemény szerint a Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz Plusz program keretében megvalósuló, 9,198 milliárd forint összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatás és magyar állami források segítségével megvalósuló fejlesztés célja a rendőrök védelmének erősítése és a határbiztonság további növelése.
A projekt keretében új, megerősített védelmi képességű járművek kerülnek az államhatáron szolgálatot teljesítő állományhoz, ami azért fontos, mert az elmúlt években jelentős károkat és a rendőrök testi épségét veszélyeztető támadásokat okoztak az illegális bevándorlók, akik kövekkel, fém- és faeszközökkel, illetve más tárgyakkal rongálták meg a járőrautókat.
A határvédelmi feladatok hatékonyabb ellátásához a felderítő- és megfigyelőeszköz-park fejlesztése is szükségessé vált, ugyanis - bár a mostani technológia számos terület ellenőrzését lehetővé teszi - vannak magas kockázatú, nehezen megfigyelhető szakaszok.
Az integrált, modern rendszer bevezetése valós idejű adatmegosztást, nagyobb helyzettudatosságot és gyorsabb reagálást tesz majd lehetővé - jelezték.
A projekt a magyar-szerb határon valósul meg 2027 végéig - olvasható a közleményben.
MTI
