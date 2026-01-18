Templomban szemelte ki idős áldozatát egy pécsi nő

A Pécsi Járásbíróság a napokban elrendelte egy nő letartóztatását egy hónapra a bűncselekmény felismerésére idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett csalás bűntette, csalás bűntettének kísérlete, csalás vétsége, sikkasztás vétsége és folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétsége alapos gyanúja miatt.

Az eddig rendelkezésre álló adatok alapján a gyanúsított 2025. decemberében egy pécsi templomban meglátta az idős, korábbi betegségei miatt mozgását nehezen kontrolláló, demens nőt és elhatározta, hogy a nő állapotát kihasználva tőle pénzt fog szerezni. Ezt követően megszólította, a bizalmába férkőzött és felajánlotta neki, hogy a mindennapi életvitelében a szükséges tárgyak beszerzésében segíteni fog, melyet a sértett elfogadott.

A gyanúsított 2026. január 5-én a déli órákban elment egy pécsi OTP fiókba, ahol megkérdezte a bank ügyintézőjétől, hogy mennyi pénz van a sértett bankszámláján.

Ezt követően 2026. január 12-én a gyanúsított a lányával Pécs belvárosában meglátta a sértettet, és elhatározták, hogy megpróbálnak pénzt szerezni tőle. Odamentek hozzá és közölték vele, hogy segítenek felvenni a nyugdíját, majd a gyanúsított átvette a sértettől a bankkártyáját, amivel 100.000 forint készpénzt vett le a számlájáról egy bevásárlóközpontban lévő automatából.

Ekkor észlelték, hogy a számlán további 80.000 forint van, ezért annak megszerzése érdekében a bankfiókba kísérték a sértettet, ahol tájékoztatták őket, hogy mennyi pénzt tudnak felvenni a sértett számlájáról.

Mivel a pénzintézetnél található automatából további pénzt felvenni a sértett kártyájával nem sikerült, a gyanúsított visszakísérte a sértettet a bankfiókba, az ügyintézőhöz és azt kiabálta, hogy „nem hiszem el, hogy ez is az én nagymamámmal fordul elő, hogy nem tud felvenni pénzt". Ezt követően a pénzintézet dolgozója, a sértett állapotát látva értesítette a rendőrséget. A rendőrség a bank épülete előtt intézkedés alá vonta a gyanúsítottat és a lányát is.

2025. november 3-án a gyanúsított nő egy férfit közös nyaralásra vonatkozó valótlan ígérettel ejtett tévedésbe, ezért a férfi egy pécsi bankfiókban le akart venni a számlájáról 2.000.000 forintot, hogy azt a gyanúsítottnak adja, de a pénzintézet dolgozói értesítették a rendőrséget, így az átadást a rendőrök megakadályozták.

2025. március 21-én a gyanúsított valótlanul azt közölte egy sértett férfival, hogy a papája temetéséhez szüksége van 250.000 forintra, amit a sértett hitelfelvételt követően adott át a gyanúsítottnak, aki három alkalommal a sértett nyugdíját jogosulatlanul vette fel, amivel 182.145 forint kárt okozott a sértettnek, majd 2025. április 10. napján hamis meghatalmazást nyújtott be a kormányhivatal lakástámogatási osztályára annak érdekében, hogy a sértett helyett eljárhasson, majd 2025. július 25-én hamis meghatalmazást adott be annak érdekében, hogy a sértett saját jogú családi pótlékát a gyanúsított lakóhelyére folyósítsák.

A gyanúsított többszörösen büntetett előéletű személy, e terhére rótt cselekmények egy részét is ellene folyó más büntetőeljárás hatálya alatt követte el. Alaposan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén a sértettek befolyásolásával veszélyeztetné a bizonyítást, és újabb, szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követne el. Mindezekre figyelemmel a bíróság elrendelte a letartóztatását.

Az ügyész a bíróság határozatát tudomásul vette, a gyanúsított és védője fellebbezést jelentettek be enyhébb kényszerintézkedés alkalmazása érdekében. A bíróság végzése nem végleges.