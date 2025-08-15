Tetőzik a kánikula, aztán érkezik a hidegfront
2025. augusztus 15. péntek 19:30
Többnyire derült lesz az ég szombat délutánig.
Ekkortól viszont már kissé határozottabb gomolyfelhő-képződés valószínű, a magasabbra tornyosuló gomolyfelhőkből pedig elsősorban szombat késő délutántól, estétől alakulhat ki - jobbára kevés helyen - zápor, zivatar.
Reggelig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, szombaton viszont a Dunántúlon már nagyobb területen megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugatira, északira forduló szél.
A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 20 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb, vízpartok közelében, nagyobb városokban és a magasabban fekvő helyeken melegebb idő valószínű.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 33 és 39 fok között alakul.
MTI
