Tizenöt határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén
2026. január 19. hétfő 07:55
Tizenöt határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.
A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 15 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.
Az elmúlt héten az ország területén 44 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten - január 5-től 11-ig - a feltartóztatottak száma 22 volt.
Az elmúlt héten az ország belsejében hat határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult.
Embercsempészés miatt kettő gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.
MTI
