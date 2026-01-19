Tizenöt határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén

Tizenöt határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 15 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.

Az elmúlt héten az ország területén 44 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten - január 5-től 11-ig - a feltartóztatottak száma 22 volt.

Az elmúlt héten az ország belsejében hat határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

Embercsempészés miatt kettő gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.