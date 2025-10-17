Helyreáll délután a menetrend a pécsi fővonalon
2025. október 17. péntek 17:09
A pécsi fővonalon és a Pécs-Gyékényes vonalon közlekedő vonatok menetrendje fokozatosan, még a délutáni órákban helyreállhat.
Ismét korlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok Bicsérd és Mecsekalja-Cserkút között, helyreállították a korábbi biztosítóberendezési hibát.
Előzmény:
Bicsérd és Mecsekalja-Cserkút között biztosítóberendezési hiba lassítja a vonatközlekedést. A helyreállításig hosszabb menetidőre, egyes esetekben rövidebb útvonalon közlekedő járatokra, pótlóbuszos átszállásra kell számítani a pécsi fővonalon és a Pécs-Gyékényes vonalon.
Az elhúzódó fennakadás miatt bevezetett forgalmi változások:
a Pannónia InterRégiók csak Szombathely és Szentlőrinc között közlekednek
a Dombóvár-Pécs közti személyvonatok csak Dombóvár és Szentlőrinc között közlekednek
a Barcs-Pécs közti személyvonatok csak Barcs és Szentlőrinc között közlekednek
Szentlőrinc és Pécs között pótlóbuszok közlekednek
a Mecsek InterCityk a fennakadás végéig Dombóvár és Pécs között helyjegy nélkül is igénybe vehető, valamint Bicsérden és Mecsekalja-Cserkút állomáson is megállnak
az 5685-ös VOLÁN járaton Pécs, Autóbusz-állomás és Szigetvár, Autóbusz-állomás között a vasúti jegyek is érvényesek a fennakadás végéig
Forrás: MÁV
