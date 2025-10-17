Helyreáll délután a menetrend a pécsi fővonalon

A pécsi fővonalon és a Pécs-Gyékényes vonalon közlekedő vonatok menetrendje fokozatosan, még a délutáni órákban helyreállhat.

Ismét korlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok Bicsérd és Mecsekalja-Cserkút között, helyreállították a korábbi biztosítóberendezési hibát.

Előzmény:

Bicsérd és Mecsekalja-Cserkút között biztosítóberendezési hiba lassítja a vonatközlekedést. A helyreállításig hosszabb menetidőre, egyes esetekben rövidebb útvonalon közlekedő járatokra, pótlóbuszos átszállásra kell számítani a pécsi fővonalon és a Pécs-Gyékényes vonalon.



Az elhúzódó fennakadás miatt bevezetett forgalmi változások:

a Pannónia InterRégiók csak Szombathely és Szentlőrinc között közlekednek

a Dombóvár-Pécs közti személyvonatok csak Dombóvár és Szentlőrinc között közlekednek

a Barcs-Pécs közti személyvonatok csak Barcs és Szentlőrinc között közlekednek

Szentlőrinc és Pécs között pótlóbuszok közlekednek



a Mecsek InterCityk a fennakadás végéig Dombóvár és Pécs között helyjegy nélkül is igénybe vehető, valamint Bicsérden és Mecsekalja-Cserkút állomáson is megállnak

az 5685-ös VOLÁN járaton Pécs, Autóbusz-állomás és Szigetvár, Autóbusz-állomás között a vasúti jegyek is érvényesek a fennakadás végéig