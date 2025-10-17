Csak a TEK csapatát nem tudták legyűrni a baranyai tűzoltók

Október 15-én, szerdán a gyulai Grosics Labdarúgó Akadémia adott otthont a Belügyminisztérium Országos Kispályás Labdarúgó Bajnokságának, amelyen 16 csapat mérte össze tudását.



A tornán több szakmai szervezet - köztük a rendőrség, a katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtás, valamint a Terrorelhárítási Központ és az Országgyűlési Őrség - csapatai vettek részt, így rendkívül magas színvonalú és izgalmas mérkőzések zajlottak. A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság csapata kiválóan szerepelt és a megmérettetésen a második helyezést érte el.

Tűzoltóink azonban nemcsak csapatként remekeltek, de egyéni sikereket is elértek: Koronics Márk tűzoltó őrmester, a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság játékosa nyerte el a legjobb mezőnyjátékosnak járó díjat.

a baranyai csapat

Az első helyen a Terrorelhárítási Központ csapata végzett, míg a dobogó harmadik fokára a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság csapata állhatott fel.

A díjak átadására ünnepélyes keretek között került sor, amelyen többek között a Magyar Rendészeti Sportszövetség vezetői is részt vettek. Az esemény szervezői - köztük a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság - gondoskodtak arról, hogy minden résztvevő kellemes emlékekkel térhessen haza.

Gratulálunk: Vörös Árpád tűzoltó főhadnagynak, Windischmann Dávid tűzoltó főhadnagynak, Bazsonyi Dániel címzetes tűzoltó főtörzsőrmesternek, Bocz Gábor István címzetes tűzoltó főtörzsőrmesternek, Dósa Tamás tűzoltó őrmesternek, Koronics Márk tűzoltó őrmesternek, Nagy Norbert tűzoltó őrmesternek, Svegál Dávid tűzoltó őrmesternek és Tóth Levente Balázs tűzoltó őrmesternek.