Megérkeztek az ötös lottó nyerőszámai, nézze meg, nyert-e!
2025. szeptember 27. szombat 20:01
A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:
Nyerőszámok:
5 (öt)
14 (tizennégy)
26 (huszonhat)
31 (harmincegy)
54 (ötvennégy)
Joker: 735679
ötöslottó
Szerencsejáték
MTI
