Megérkeztek az ötös lottó nyerőszámai, nézze meg, nyert-e!

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:

Nyerőszámok:

5 (öt)

14 (tizennégy)

26 (huszonhat)

31 (harmincegy)

54 (ötvennégy)

Joker: 735679

ötöslottó

Szerencsejáték

