A reménytelenség pécsi utcája: a Pipacs, ahol bármikor és bármi elúszhat

A Pipacs utca, illetve annak közvetlen környezete mélyen van. Nem feltétlenül szociológiai értelemben, bár úgy sincsen a csúcson. A pécsi belvároshoz nagyon közeli terület földrajzilag mindenképpen alacsonyan fekszik. Mindez a létére nézve folyamatos veszélyt jelent, mert bármikor, ha lecsap egy hatalmas, váratlan esőzés, akkor villámárvíz keretében úszik minden. Nem csak a múlt, meg jelen, de legfőképpen a reménytelen jövő is.

Idősebb városlakók szóhasználatában a Pipacs utca a szegénységet, a kedvezőtlen viszonyokat jelenti. Még véletlenül sem Gyöngy utcaként, Fűzfa utcaként emlegetik a furcsa szigetet, amit rendszeresen el szokott borítani a víz. Pedig azok is a terület határait jelzik túl a Légszeszgyár utcai sorompón, ahol a telkek, a házak szinte értéktelenek.

Aki tehette, elkerülte a környéket az elmúlt ötven-hatvan esztendőben. Az oka több, mint prózai. A Mecsekről lezúduló hatalmas csapadékmennyiség, amit a vízelvezető rendszerek képtelenek elnyelni, mind-mind oda zúdulnak le.

S még Kertváros felől is arrafelé talál magának utat a zápor, zivatar, az olvadó hó.

Nincsen ebben semmi meglepő, a természet itt előbb volt úr, mint akik ide építkeztek. A Verseny utca, meg a Diófa utca képzeletbeli, meghosszabbított tengelyéről ejthetünk szót, hogy az is értse, aki még nem járt arra soha.



A Pipacs környékén bizalmatlanok az emberek. Ide nem lehet betérni csak úgy, céltalanul. Sok látványosság nem akad, legfeljebb katasztrófaturisták számára lehet vonzó a terület. Ahol félig „szétbombázott" házak mellett takaros, lakott épületek is akadnak. Mégsem azok vésődnek be az emlékezetbe, ha valaki kisétál a helyi „gettóból".

Megoldás nem létezik A Pipacs utca sorsát még rengeteg pénzből is szinte lehetetlen lenne megoldani. Az anyagi javak ráadásul nem is állnak rendelkezésre. Ezért marad az élethosszig, meg azon túl tartó tökéletes kiszolgáltatottság, Ami legközelebb akkor kerül majd az érdeklődés középpontjába, ha a természet erői úgy döntenek, hogy kiöntenek, mert, bár Pécsnek folyója nincsen, azért az áradásokat nem lehet kizárni.





- Mit kapok én ezért? - tette fel a racionális kérdést Gyula, aki két lovat tartva lovas kocsit szokott hajtani a környéken. Az érdeklődése anyagi természetű volt arra az esetre, ha pár kérdésre hajlandó lenne felelni. „Palkó" illetve „Rudi" gazdája így nem indult el a halhatatlanság felé vezető rögös úton. Pénzügyi ajánlatot nem kapott, ezért aztán egy rideg „viszontlátásra!" érkezett tőle, a meg sem kezdett társalgás lezárásaként.



Pedig érdekes lehetett volna megismerni a részleteket. Mondjuk azt, miképpen szabad az utcában pacikat tartani egy bizonytalan állagú, kinézetű istállóban. Már, ha az, amiben a jószágok „laknak", illethető egyáltalán ilyen állattenyészeti szakszóval.



Mindegy, ez már örök titok marad. De egy ottani ingatlan előtt füvet nyíró környékbeli férfi sem örült a jöttünknek. Köszönés helyett dörmögött valamit, barátságosnak nevezni őt ellenben erős költői túlzás lehetne. Itt meg poézisra sok szükség nincsen, sőt, semmi a világon! A kérdésre, milyen a lét, nem felelt. Nyilván úgy döntött, aki ezt magától nem látja, annak nem ő fogja elmagyarázni a kilátástalanságot.



Az ingatlanok sorában, amik közül több is nagyon ingatagnak tetszett, a kerítések vagy sosem álltak, vagy az idők folyamán elveszítették feladatukat, lassan elkoptak. Ezért a telekhatárokat is nehéz megjelölni. Hogy mi van belül, meg a kívül, azt legfeljebb egy részletes térkép alapján meghatározva lehetne eldönteni.



Az viszont tény, az egyik porta szélén, éppen a valami, meg a semmi határán, egy olyan lerakat akad, amiről nagyon nehéz lenne meghatározni, mikortól gyűlik ott a sok-sok ablak, ajtó, fahulladék, kidobott, kiselejtezett nyílászárók. Fatelep, a teljes rendezetlenségben, tervszerűtlenségben.