Hideg éj után napsütéses napunk lesz csütörtökön

Éjszaka is derült lesz az ég, viszont sokfelé párásság, néhol köd képződik.

Napközben ezek feloszlását követően csak délkeleten lehet kevés gomolyfelhő. Csapadék nem lesz.

A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton lengedezhet a délies szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +8 fok között alakul, a fagyzugokban lesz a leghidegebb, a magasabb térszíneken, valamint a belvárosokban az enyhébb idő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 12 és 16 fok között valószínű.