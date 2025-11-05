Hideg éj után napsütéses napunk lesz csütörtökön
2025. november 05. szerda 19:30
Éjszaka is derült lesz az ég, viszont sokfelé párásság, néhol köd képződik.
Napközben ezek feloszlását követően csak délkeleten lehet kevés gomolyfelhő. Csapadék nem lesz.
A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton lengedezhet a délies szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +8 fok között alakul, a fagyzugokban lesz a leghidegebb, a magasabb térszíneken, valamint a belvárosokban az enyhébb idő.
A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 12 és 16 fok között valószínű.
