Hét új elektromos busz érkezett egy baranyai városba

A MÁV-csoport flottájába az Energiaügyi Minisztérium (EM) és a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. támogatásával a Zöld Busz Program folytatásaként az idén húsz környezetkímélő, tisztán elektromos meghajtású, Ikarus 120e típusú autóbusz érkezett, ezek közül az utolsó hét jármű Komlón állt forgalomba - közölte a MÁV-csoport.

Komló mellett Keszthelyen, Komáromban, Hajdúszoboszlón, Balatonfüreden és Tatán közlekednek ezek az e-buszok - jelezték.

A közlemény szerint a MÁV Személyszállítási Zrt. a projektben Keszthelyen, Komáromban és Hajdúszoboszlón már március-június óta üzemeltet négy Ikarus 120e típusú elektromos autóbuszt. Októberben Balatonfüreden, novemberben pedig Tatán is forgalomba állt három, illetve hat jármű.

Most megérkezett az utolsó hét Ikarus 120e is, amelyek Komló helyi közlekedésében zöldítik a flottát. A komlói fejlesztés mintegy nettó 1,094 milliárd forintból valósult meg, amelyből 1,071 milliárd forint a támogatás összértéke.



A teljes hosszban alacsonypadlós Ikarus 120e elektromos busz 30 ülő és 55 álló utas egyidejű szállítására alkalmas. Egy feltöltéssel akár 350 kilométert is képes megtenni.

A jármű kerekesszék, illetve babakocsi elhelyezésére kialakított hellyel, a felszállást segítő rámpával, elektronikus utastájékoztató rendszerrel, fedélzeti kamerarendszerrel, légkondicionálóval, valamint USB-töltőpontokkal is rendelkezik.