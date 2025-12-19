Orbán Viktor: vétójog nélkül nincs értelme az unióban lennünk

A vétójog érvényes és hasznos eszköz, anélkül nincs is értelme, hogy az unióban legyünk - mondta a brüsszeli uniós csúcsot követő pénteki sajtótájékoztatóján Orbán Viktor miniszterelnök.

Azt hangsúlyozta: egyenes összefüggés van a nemzeti szuverenitás és az életszínvonal között, "ezért nem szabad részt vennünk egy birodalomban".

"Ha a nemzetállamoktól el tudják venni döntő kérdésekben a vétójogot, akkor az egész Európai Unió átalakul egy birodalommá, ami nemcsak egy szuverenitás-kérdés a magyaroknak, nekem, speciel, személyesen is az, hanem az gazdasági kérdés is. Én még olyat nem láttam, hogy mi egy elnyomó birodalom keretein belül éltünk volna jól" - mondta Orbán Viktor.

