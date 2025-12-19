Ismét Konkoly Zsófia lett az év paraúszója!

Akárcsak egy esztendővel korábban, ismét Konkoly Zsófia érdemelte ki az Év paraúszója címet a Magyar Úszó Szövetség szerint.

A döntés ezúttal is egyértelmű volt, hiszen Zsófi a szingapúri világbajnokságon nyújtott teljesítményével a magyar válogatott legeredményesebb versenyzőjének bizonyult.

A világversenyen egy ezüst- és két bronzérmet szerzett, ezzel jelentősen hozzájárulva a magyar csapat sikereihez, és ismét bizonyította kivételes felkészültségét, kitartását és versenyzői kvalitásait.

Szívből gratulálunk Konkoly Zsófiának és edzőjének, Jancsik Árpádnak a rangos elismeréshez és a kiemelkedő eredményekhez!