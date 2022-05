Fűrész Diána a kosárpályák után az egyetemi világban keresi az új kihívásokat

Nem merész kijelentés, hogy mióta létezik Pécsett női kosárlabdázás, a szépség alapján összeválogatott keretben helye lenne Fűrész Diánának. De ennél azért többet is érdemes tudni a pályafutását már befejezett válogatott irányítóról. Egyetemi adjunktus, a disszertációját sportgazdaságtan területéről írta meg. A döntéseit rendre jól meghozó hölgy úgy gondolta, ha a sport számára az elitben véget ért, kezdődnie kell egy másik életpályának is. Ami legalább annyi sikert hozhat számára, mint a gyűrűk alatti világ.



- Mindenki nem találhatja meg a számítását a kosárpályák közelében akkor, ha a neki kimért időt eltöltötte a parkettán - vont mérleget dr. Fűrész Diána. - Ez rövid távon okozhat gondokat az élsportolóknak, akik túlzás nélkül állíthatjuk, egy burokban élik a hétköznapjaikat. Felkészülések, edzőtáborok, meccsek, utazások, válogatott tornák folyamatosan váltják egymást. Mindebből nem könnyű kiszakadni. De ha valaki tervszerűen vág bele a civil jövőjének építésébe, hosszabb távon sokkal jobban járhat, mint aki már-már görcsösen ragaszkodik a korábban megismert életformához.

Névjegy Kecskeméten, 1984-ben született Fűrész Diána. A kosárlabdázáshoz való tehetsége elég hamar megvillant a helyi csapatban. Később megfordult a Sopronban, a Diósgyőrben, a Szegedben, Győrött, Budapesten, végül Pécsett (PEAC-Pécs) fejezte be a játékot. Nyert magyar bajnoki címet, három ízben Magyar Kupát, nyolcvanszoros válogatottnak vallhatja magát. Az egyetemi diplomáját több városban szerezte meg, de a doktori képzést Pécsett végezte el. A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Karán oktat sportgazdaságtant, illetve több statisztikai tárgyat. Férjét, Gyenge Gábort a sportnak köszönhetően ismerte meg, A három és féléves fia Marcel örökmozgó, ezért anyját sok sportolásra készteti.

- Örökké célokat tűzött ki önmaga elé, vagy csak alakultak a lehetőségei?



- Elég pontosan ki szoktam magamnak jelölni azt az utat, amit bejárok. Úgy mindig tudhatom, a menetelés melyik szakaszában vagyok. Kecskeméten alig múltam 14 éves, amikor már az NB I-ben kaptam szerepet. Az olimpiai bronzérmes Szumnyikova komoly feladatnak tűnt ellenfélként, a BSE-vel szembeni elődöntőben. Hamar kiderült, akadt érzékem a kosárlabdához, bár az akkori csapatom anyagi okokból nem folytathatta a játékot. Nekem mennem kellett, megfordultam sok hazai élcsapatban. Megtanultam beilleszkedni, mindenhol ellestem fontosságokat.



- Akikről kiderült, hogy egyetlen irányzat helyett többen is rátermettek, azok számítanak különleges embereknek?



- Inkább szorgalmasabbak, céltudatosabbak, mint mások. Jobban képesek beosztani az idejüket, nagyobb terhelést bírnak elviselni. Számomra a kosárlabdázás mellett a tanulás is magától értetődőnek tűnt. Szerencsésnek vallom magam, mivel a szüleim mindenben támogattak.



- Most, amikor már a másik térfélen „játszik", számonkérések idején eszébe szokott jutni, milyen volt megküzdeni a jegyekért?



- Nem lehet elfelejteni a drukk érzését. De nálam az mindig csak addig tartott, meg nem kezdődött a vizsga. Illetve, amíg a játékvezetők feldobták a labdát. Minden hallgatónak igyekszem segíteni az egyetemen, de nem elvtelenül. Egyik tárgyam, amit oktatok, az a statisztika. Ami valóban nehéz ügynek számít, meg lehet belőle bukni. A diákok között akadnak olyanok, akiket a sportpályákról ismerek, de azért felmentést még nem kaphatnak.

- Szokott olyat érezni, hogy a nap 24 órája nem elég mindenre?



- Sajnos rendszeresen kerülök ilyen helyzetbe. A férjem, meg a gyermekem joggal várja el a törődést. Ezért aztán, ha a helyzet úgy hozza, késő éjszaka is szoktam dolgozni. A munkám, meg a számítógépes világ mindezt lehetővé teszi. Henyélni nem szeretek. Ritkán egy kis lustálkodás belefér az életembe, ám aztán azt szoktam észrevenni, hogy éppen előre gondolkodom, a holnapról. Hiszen most már nem a következő támadási variációt kell felmérnem, hanem az egyetemi karrierem folytatáson töröm a fejemet. Egy fejezet már végleg lezárult, de a másikban még számtalan kihívás vár rám. Hála az égnek, ez a hivatás sokkal tovább űzhető, mint az élsport, igaz, abból is jutott számomra két évtized.